AK Parti Patnos Kadın Kolları, Toplantıda Gelecek Projeleri Planladı

AĞRI (İHA) AK Parti Patnos İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçe genelinde yürütülecek çalışmaların planlandığı bir toplantı düzenlendi.

Patnos'ta gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin refah seviyesini yükseltmek, halkın yararına olacak projeleri hayata geçirmek ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sahada daha etkin rol almak amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, toplumsal dayanışmayı artıracak ve her kesime dokunacak projelerin planlanması vurgulanırken, teşkilat üyeleriyle birlikte saha çalışmalarının daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı. - AĞRI