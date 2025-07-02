AK Parti Patnos Kadın Kolları, Toplantıda Gelecek Projeleri Planladı

AK Parti Patnos Kadın Kolları, Toplantıda Gelecek Projeleri Planladı
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AK Parti Patnos İlçe Kadın Kolları, ilçenin refah seviyesini yükseltmek ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda halk yararına projeler planlamak amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplumsal dayanışmayı artıracak projelerin vurgulandığı toplantıda, saha çalışmalarının güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

AĞRI (İHA) AK Parti Patnos İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilçe genelinde yürütülecek çalışmaların planlandığı bir toplantı düzenlendi.

Patnos'ta gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin refah seviyesini yükseltmek, halkın yararına olacak projeleri hayata geçirmek ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda sahada daha etkin rol almak amacıyla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, toplumsal dayanışmayı artıracak ve her kesime dokunacak projelerin planlanması vurgulanırken, teşkilat üyeleriyle birlikte saha çalışmalarının daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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