Haberler

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş İstifa Etti

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş İstifa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Genel Merkez tarafından istenen istifasını açıkladı ve 11 Nisan 2023 tarihinde devraldığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Ak Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş görevinden istifa etti.

Ak Parti Genel Merkezi telefondan istifası istenen AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa ettiğini açıkladı.

Selman Altaş, gece saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
4 aydır kulüpsüzdü! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

4 aydır kulüpsüzdü! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor

Neler yapıyorsun öyle Tadic
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.