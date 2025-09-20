AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş İstifa Etti
AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Genel Merkez tarafından istenen istifasını açıkladı ve 11 Nisan 2023 tarihinde devraldığı görevinden ayrıldığını belirtti.
Ak Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş görevinden istifa etti.
Ak Parti Genel Merkezi telefondan istifası istenen AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa ettiğini açıkladı.
Selman Altaş, gece saatlerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"11 Nisan 2023 tarihinde büyük bir onur ve gururla devraldığım AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevimden, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum." - ORDU
