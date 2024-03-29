Üye Girişi
Haberler

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Emek Mahallesi'nde Yürüyüş Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, vatandaşlarla Emek Mahallesi'nde "Odunpazarı Cumhur Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun da katıldığı yürüyüş, mahalle sakinleri ve partililerin katılımıyla 71 Evler Mahallesi'nden başlayarak Emek Mahallesi'ne kadar sürdü. Alp, ihalesi tamamlanan lise alanında yürüyüşünü sonlandırdı.

Yürüyüşün ardından vatandaşlara hitap eden Alp, hemşehrilerinin isteğinin takipçisi olduğunu belirterek, bugünden itibaren lise inşaatının başlayacağını bildirdi.

Hızlı bir şekilde lisenin yapımı için çabalayacaklarını dile getiren Alp, şöyle konuştu:

"Lisemizin yapımını yine yakından takip edeceğiz. Emek Mahallesi'ne ve geleceğimize yapılan bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Emek ve 71 Evler Mahallemize yapacağımız daha çok yatırım var. Sabredin, az kaldı. Sizlerin desteği ile 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Bizleri bugün burada yalnız bırakmayan hemşehrilerime destekleri için çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha çok yol yürüyeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

Odunpazarı Özkan Alp Eskişehir AK Parti Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli? Gökhan Erinkarlı kimdir? Zafer Partisi Isparta- Senirkent Belediye Başkan adayı Gökhan Erinkarlı kaç yaşında, nereli? Salim Özmen kimdir? Zafer Partisi Isparta- Keçiborlu Belediye Başkan adayı Salim Özmen kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan İstanbul'dan adaylarını çekiyor mu? Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şartı ne? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title