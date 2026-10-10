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AK Parti Ödemiş İlçe Danışma Toplantısı lapıldı

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İzmir'de AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığının Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı, Muzaffer Gönen Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir'de AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığının Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı, Muzaffer Gönen Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, divan heyeti oluşturuldu, dua edildi. Zeybek gösterisinin ardından toplantının gündem maddeleri ele alındı.

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada yaşanan savaşlara ve bölgesel gelişmelere değinen Saygılı, Türkiye'nin uluslararası meselelerin çözümünde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ülkenin dünyadaki konumuna katkı sağladığını ifade etti.

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaptığı görüşmelere de değinen Saygılı, İzmir'in sorunlarının çözümü için birlikte çalışmayı önemsediklerini söyledi.

Kentteki sorunların tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilmesi ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılması gerektiğini belirten Saygılı, İzmir'in öncelikli sorunlarını ele alarak çözüm üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel ise ilçede son iki yılda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, teşkilat çalışmalarının ve ilçeye yönelik gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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