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AK Parti, Sivas'ta belediye başkan adaylarını tanıttı

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AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sivas merkez ile ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde ülkede yapılan hizmetleri anlattı. Sırakaya, AK Parti'nin bir duruşun ve dünyanın vicdanı olan bir siyasi hareketin adı olduğunu belirtti.

Ak Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Sivas merkez ile ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde ülkede yapılan hizmetleri anlattı.

AK Parti'nin bir duruşun ve dünyanın vicdanı olan bir siyasi hareketin adı olduğunu belirten Sırakaya, "AK Parti ezelden ebede yürüyüşün bir ismidir. AK Parti mazlumun yanında, zalimin karşısında elif gibi dimdik durandır." dedi.

Sırakaya, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yerel ve genel seçimleri her zaman kendi mecrasında takip ettiğini belirterek, "Yerel seçimleri vatandaşımıza dokunabilecek, onu izleyebilecek ilk göz olarak gördük. Vatandaşımızın sorununu yerinde tespit ederek hızlı bir şekilde ona çözüm üretmenin bir hizmet aracı olarak gördük." diye konuştu.

"Biz memleket sevdalısıyız"

Vatandaşa hizmetkar olma anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Biz memleket, vatan, bayrak ve ezan sevdalısıyız. Cumhur İttifakı'nı diğer ittifaklardan ayıran en büyük özellik Türkiye sevdasıdır. Milletini batılı ülkelere şikayet etmekten çekinmeyen, yanlış yerlere selam vermenin kendilerine göre kıymet olduğunu düşünenler ve geçmişi yenilgilerle dolu olan bir anlayışın mücadelesini gördük. Bir kez daha bu millet Anadolu irfanıyla 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Bu muhalefet anlayışı bugün gelmiş yerel seçimlerde oy istiyor. 'Kazanıyoruz, öndeyiz' diye yalan konuşan insanlara benim milletim neden oy versin. Kendisine verilen 5 yıllık görev süresi içerisinde şehrinin halimi olmak varken başka makamların peşinde koşan insanlara benim milletim neden oy versin. Kendi şehri sıkıntılar içerisindeyken, kendisine tatil yapmayı yakıştıranlara, balık müdavimlerine, yapraklardan alkış bekleyenlere bu millet oy vermeyecektir."

Sırakaya, AK Parti belediyelerinin şehircilik anlayışında şöhretin peşinde değil, şehrinin peşinde koşmanın var olduğunu dile getirerek, partililerden seçimlerde az uyuyup çok çalışmalarını istedi.

Sivas'ta Hilmi Bilgin, ilçelerden Akıncılar'da Hasan Şen, Altınyayla'da Sinan Akbulut, Divriği'de Özcan Çetin, Doğanşar'da Hasan Hüseyin Karataş, Gemerek'te Remzi Kılıçdağ, Gölova'da Tevfik Ayan, Gürün'de Turgay Aslantaş, Hafik'te Habip Görler, İmranlı'da Ali Ürek, Kangal'da Mehmet Öztürk, Koyulhisar'da Aşkın Fırat, Suşehri'nde Fazlı Yüksel, Yıldızeli'nde Mehmet Sabit Karakaş ve Zara'da Kenan Oğuzhan aday gösterildi.

Programa AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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