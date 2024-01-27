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AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu

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Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, Şanlıurfa'da da ilçe belediye başkan adaylarını belirledi.

Ak Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını netleştirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, ilçe belediye başkan adaylarını da duyurmaya başladı.

Bu kapsamda AK Parti'nin Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

AK PARTİ'NİN ŞANLIURFA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli
  • AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş
  • AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat
  • AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam
  • AK Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak
  • AK Parti Suruç Belediye Başkan Adayı Mustafa Yüksel
  • AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık
  • AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy
  • AK Parti Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak
  • AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Seyithan Atilla
  • AK Parti Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdulhakim Ayhan
  • AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Akyürek
  • Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz(MHP)
Kaynak: Haberler.com / Politika

Şanlıurfa AK Parti Politika Güncel Haberler

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