AK Parti'nin kalesinde çarpıcı sonuç! Rakamlar Erdoğan ve Bahçeli'nin hiç hoşuna gitmeyecek
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AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Kırıkkale kentine özel bir çalışma yapan ORC Araştırma'nın anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre AK Parti, Kırıkkale'de geçen seçimlere nazaran 7 puan kaybederek yüzde 36.8 oy oranına sahip oldu. Yüzde 22.6 oy alan İYİ Parti ikinci olurken, onu yüzde 18.9 ile CHP takip etti. Ankete göre 8.7 puan oy kaybeden Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise yüzde 15.5 ile dördüncü sırada yer aldı.
Seçimlere yaklaştıkça kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. ORC Araştırma, AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Kırıkkale kentine özel çalışma yaptı.
Anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Kırıkkale'de 2018 genel seçimlerinde yüzde 43.7, 2019 yerel seçimlerinde ise yüzde 42.3 oy alan AK Parti, 6.9 puan oy kaybetti. AK Parti'nin Kırıkkale'deki oyu yüzde 36.8 olarak ölçüldü.
Ankete göre, Kırıkkale'de MHP ikinciliği İYİ Parti'ye kaptırdı. 2018 seçimlerinde oy oranı yüzde 13.7 olan İYİ Parti, bunu 22.6'ya çıkararak ikinciliğe yerleşti. Milletvekilliği seçimlerinde yüzde 15.3 oy alan CHP, yüzde 18.9'a çıkararak üçüncü oldu.
2018'de yüzde 24.2 oy alan Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise puan kaybı 8.7 oldu. Yüzde 15.5 ile Kırıkkale'de MHP dördüncü sırada yer aldı. ORC Araştırma, söz konusu anketin 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında toplam 1145 kişiyle yapıldığını belirtti.
Sizce 6'lı Masa'nın adayı kim olacak? @kilicdarogluk | @ekrem_imamoglu | @mansuryavas06 | @alibabacan— Haberler.com (@Haberler) January 13, 2023