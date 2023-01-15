AK Parti'nin kalesinde çarpıcı sonuç! Rakamlar Erdoğan ve Bahçeli'nin hiç hoşuna gitmeyecek

AK Parti'nin kalesi olarak nitelendirilen Kırıkkale kentine özel bir çalışma yapan ORC Araştırma'nın anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre AK Parti, Kırıkkale'de geçen seçimlere nazaran 7 puan kaybederek yüzde 36.8 oy oranına sahip oldu. Yüzde 22.6 oy alan İYİ Parti ikinci olurken, onu yüzde 18.9 ile CHP takip etti. Ankete göre 8.7 puan oy kaybeden Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP ise yüzde 15.5 ile dördüncü sırada yer aldı.