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AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları! 12 ilçede mevcut başkanlarla devam, 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil

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Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. Cumartesi günü açıklanacak olan liste ile ilgili kulislere ilk bilgiler sızmaya başladı.

ESENYURT'TA AHMET ARSLAN BOY GÖSTERECEK

Buna göre AK Parti'nin Esenyurt'ta Ahmet Arslan, Küçükçekmece'de Aziz Yeniay, Bayrampaşa'da İlknur Kovaç, Bakırköy'de ise Ali Talip Özdemir ile seçime girmesi bekleniyor.

AK Parti, megakentin 12 ilçesinde ise mevcut belediye başkanları ile devam etmeyi planlıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre bu ilçeler şöyle;

  • Fatih
  • Esenler
  • Tuzla
  • Sancaktepe
  • Pendik
  • Çekmeköy
  • Şile
  • Üsküdar
  • Bahçelievler
  • Güngören
  • Kağıthane
  • Sultangazi

Henüz karar verilemeyen ilçeler ise şöyle:

  • Beyoğlu
  • Gaziosmanpaşa
  • Eyüp
  • Sarıyer
  • Sultanbeyli
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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