AK Parti'nin HDP heyeti ile görüşmesi sonrası tüm gözler Bahçeli'nin yarın yapacağı konuşmada!

AK Parti'nin Anayasa'daki başörtüsü düzenlemesine destek amacıyla HDP'yi ziyaret etmesinin MHP lideri Bahçeli tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili ulaştığımız MHP kaynakları Bahçeli'nin parti grubunda yapacağı konuşmayı işaret ederek "Herkes yarını beklesin" ifadelerini kullandı.

AK Partili üst düzey yöneticilerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP parlamento grubunu ziyaret etmesi sonrası tüm gözler ittifak ortağı Mhp'ye çevrilmiş durumda... Haberler.com olarak ulaştığımız MHP kaynakları, Devlet Bahçeli'nin yarınki parti grubu konuşmasını işaret ederek "Genel Başkanımız gereken açıklamayı yapacaktır. Herkes yarını beklesin" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ CEPHESİNDEN "BAHÇELİ'NİN HABERİ VAR MIYDI?" SORUSUNA YANIT

AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'ye yaptığı ziyaretin yankıları devam ediyor. Bugün İsmail Saymaz'a konuşan AK Parti tartışma yaratan ziyaretle ilgili "Bahçeli'nin haberi var mıydı?" sorusuna, "MHP ile tüm önemli süreçleri beraber belirleyeceğimizi, ittifaka düşen anlayışın da bu olduğunu ifade etmek isterim. Ancak bu ziyaret AK Parti'nin yönetimindeki bir süreçtir" yanıtını verdi.

GÖZLER MHP'YE ÇEVRİLDİ

AK Parti cephesinin ardından gözler bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi cephesine çevrildi. Herkes, MHP'nin konuyla ilgili nasıl bir tavır ortaya koyacağını merak ediyor. Haberler.com olarak ulaştığımız MHP'li kaynaklar da yarın Devlet Bahçeli tarafından Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısını işaret etti. MHP'li kaynaklar, herkesin Devlet Bahçeli'nin konuşmasını dinlemesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli'nin yarınki konuşmada HDP konusunda neler söyleyeceği ise şimdiden merak edilmeye başlandı.