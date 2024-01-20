AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı! İşte İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları
AK Parti'de bugün açıklanacak ilçe belediye başkan adayları kulislerden sızmaya başladı. İşte kulislere göre adaylığı tebliğ edilen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları...
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan Ak Parti, bugün de ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak. Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak duyurular öncesinde kesinleşen isimlere adaylıkları tebliğ edildi. Tebliğ edilen isimler kulislere sızdı.
İşte kulislere göre Ak Parti'nin İstanbul'da ilçe adayları:
Aziz Yeniay - Ak Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı
Ali Tombaş - Ak Parti'nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı
Mesut Üner - Ak Parti'nin Çatalca Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Bünyamin Demir - Ak Parti'nin Güngören Belediye Başkan adayı (yeniden)
Haydar Ali Yıldız - Ak Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Deniz Köken Ak Parti'nin Eyüp Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Ömer Arısoy Ak Parti'nin Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı (yeniden)
MevlütÖztekin Ak Parti'nin Kağıthane Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Yasin Kartoğlu Ak Parti'nin Başakşehir Belediye Başkanı adayı (yeniden)
İlhan Ocaklı Ak Parti'nin Şile Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Abdurhaman Dursun Ak Parti'nin Sultangazi Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Hakan Bahadır Ak Parti'nin Bahçelievler Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Abdullah Özdemir Ak Parti'nin Bağcılar Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Naim Yağcı Ak Parti'nin Ataşehir Belediye Başkanı adayı
Ahmet Çin Ak Parti'nin Pendik Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Murat Aydın Ak Parti'nin Beykoz Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Ahmet Poyraz Ak Parti'nin Çekmeköy Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Şadi Yazıcı Ak Parti'nin Tuzla Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Ergün Turan Ak Parti'nin Fatih Belediye Başkanı adayı (yeniden)
Hilmi Türkmen Ak Parti'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı (yeniden)
İlknur Kovaç Ak Parti'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
İBB AK Parti Grup Başkanvekili, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yeniden AK Parti'nin Esenler Belediye Başkan Adayı oldu.
Şeyma Döğücü AK Parti'nin Sancaktepe Belediye Başkanı adayı (yeniden)
İsmet Yıldırım AK Parti'nin ÜmraniyeBelediye Başkanı adayı (yeniden)