AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, adaylığının ilan edilmesi sonrası coşkuyla karşılandı

Ak Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık, adaylığının Ankara'da ilan edilmesi sonrası geldiği Amasya'da coşkuyla karşılandı. Adaylığı sonrası Amasyalılara ilk defa seslenen Mehmet Uyanık, "Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Birlikte yürüyeceğiz. Amasya'yı birlikte yöneteceğiz" dedi.

Kendisine güvenip aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Uyanık, "31 Mart'ta inşallah zafere ulaşıp mutlu ve huzurlu Amasya'yı oluşturacağız" diye konuştu.

Ak Parti il başkanlığı önünde düzenlenen programda söz alan AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, İl Başkanı Ekrem Toto ile Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, seçimi kazanmak için birlikte çalışacakları Uyanık'a başarılar dilediler. - AMASYA