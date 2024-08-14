AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Kayseri'de Kutlandı

Ak Parti Kayseri İl Başkanlığında Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve gösterdiği istikamette il başkanı, belediye başkanları ve milletvekilleriyle büyük bir kararlılıkla koşmaya devam ettiklerini belirtti.

Gece gündüz durmadan, duraksamadan ülkenin sınırlarında ve ötesinde teröristlere karşı yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Bunların arkasında, önünde, yanında, sağında, solunda kim olursa olsun bunları gömmek için her türlü imkanımız var, fırsatımız var. Bunları da değerlendirdik, değerlendirmeyi sürdüreceğiz. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar da bu mücadele devam edecek. Burada bizim amacımız hudutlarımızın güvenliği, vatandaşımızın, milletimizin rahat ve huzur, güven içinde yaşaması. Biz bunları yaparken milletvekili olarak yemin etmiş o malum partinin ve teröristlerin borazanlığını yapan bazıları da hala silahlı kuvvetlerimize, güvenlik kuvvetlerimize yalanla, iftirayla saldırmaya devam ediyor. Bunlar gerçekten büyük bir alçaklıktır, yalandır, iftiradır. Bunların kabulü mümkün değildir. Bunların cevabı binlerce defa, yüzlerce defa verilmiş olmasına rağmen bunlar fitre ve fesat yapmadan duramıyorlar ve fitne fesadı hala ülkemize yaymak için gayret gösteriyorlar. Fakat bunların hepsinin beyhude gayretler olduğunu bilmeleri lazım."

"PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, Kürtler PKK'lı değil"

Bu partiye destek veren muhalefeti de eleştiren Akar, "Sadece bu teröristlerin bozanlığını yapanlar değil, bunlarla yürüyen muhalefetin de bunları görmesini bekliyoruz. Bunlar hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizi temsilen konuşmuyorlar. Bunlar PKK'yı temsilen konuşuyorlar. PKK, Kürtlerin temsilcisi değil, Kürtler PKK'lı değil. Dolayısıyla bizim kardeşlerimizle aramıza nifak sokmak için ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar. Bizler anavatanda, gök vatanda, mavi vatanda ve yavru vatanda yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz. Hiçbir zaman hiçbir oldubittiye meydan vermedik, vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde kendi hakkımızın, kardeşlerimizin haklarını çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye yapılan hizmetlere de değinen Akar, Hızlı Tren Projesi konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını, yakın zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kente geleceğini, çalışmaları hızlandırmak için ne yapılması gerektiğini görüşeceklerini belirtti.

Kentteki havacılık faaliyetlerini de değerlendiren Akar, "Bizim hava bakım merkezinin Airbus ile işbirliği yapmak suretiyle yaptığı retrofit dediğimiz fabrika seviyesi bakım, yani uçak en üstten en küçük civatasına kadar sökülüyor ve yeniden yapılıyor, bu da organize sanayi bölgelerinde çok büyük iş imkanı sağlıyor. Bu konuda Airbus'la iş birliği yapan tek firmayız Türkiye olarak. Bunlar başkalarına bu işi vermiyorlar. Bu konuda arkadaşlarımız gerçekten yoğun bir çalışma içindeler. Önümüzdeki dönemde buradan hareketle çok daha önemli fırsatlar bulacağımıza inanıyoruz. Bu A400M uçaklarımız silahlı kuvvetlerimizin havadan personel ve malzeme taşıma konusundaki en önemli aracı. Deprem sırasında bunların çok büyük faydasını gördük. Bunlara her zaman ihtiyacımız var. Bunların bakımını artık dışarı gönderip Almanya'da yaptırmıyoruz, burada yapıyoruz ve çok ciddi tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de AK Parti'nin 22 yıldır aralıksız milletin ve devletin hizmetinde olduğunu vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılarla pasta kesildi, Akar, basın mensuplarına pasta ikram etti.