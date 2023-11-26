AK Parti Niğde'de Belediye Başkan Adaylarını Belirlemek İçin Temayül Yoklaması Yapıldı

Ak Parti'nin Niğde'deki belediye başkan adaylarını belirlemedeki önemli kriterlerinden olan temayül yoklaması Niğde Belediye Kültür Merkezi'nde başladı.

81 ilde eş zamanlı çevrim içi gerçekleştirilen temayül yoklamasında oy kullananlar, AK Partili belediye başkanlarını değerlendirdiği gibi ' Ak Parti'den kimi aday görmek istersiniz' sorusunu yanıtladı. Niğde'de gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç, MKYK Üyesi Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Dr. Reşide Yüksel, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Özge Çelik, aday adayları ve Niğde Ak Parti teşkilatı katıldı.

Toplam 678 delegenin oy kullanmasının beklediği temayül yoklamasına koordinatörlük yapan AK Parti Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç burada yaptığı açıklamada sonucun hayırlı olmasını diledi. Gözgeç; "Aday belirleme sürecinde teşkilatımızın görüşlerini almak istiyoruz. Temayülde kurucu üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kolları, kadın kolları üyelerimiz, geçmiş dönem il kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz oy kullanıyor. Katılım oldukça yüksek. Elektronik bir temayül olması sebebiyle de hızlı oy kullanıyoruz. Belediyesi bizde olan il ve ilçelerimizde mevcut belediye başkanımızı da değerlendiriyoruz. Ayrıca aday isimlerini kendilerine soruyoruz. Belediyesi bizde olmayan il ve ilçelerde de üç isim önermelerini istiyoruz. Burada kullanılan oy genel merkezde sisteme düşüyor. Dolayısıyla hem hızlı hem de elektronik bir sistemi kullanmış oluyoruz. Sonuçların Niğde'ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ak Parti Niğde İl Başkanı Av. Mustafa Özdemir ise; "81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yerel seçimlere yönelik aday belirleme sürecindeki temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Temayül yoklamamızın hayırlı olmasını diliyorum. Aday adayı olan bütün arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu. Niğde AK Parti'de temayül yoklaması saat 16.00 da sona erecek. - NİĞDE