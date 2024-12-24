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AK Parti Muğla'nın Yeni İl Başkanı Haluk Laçin Mazbatasını Aldı

AK Parti Muğla'nın Yeni İl Başkanı Haluk Laçin Mazbatasını Aldı
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AK Parti Muğla 8. Olağan Kongresi'nde delegelerin oylarıyla il başkanı seçilen Haluk Laçin, mazbatasını alarak göreve başladı. Laçin, yeni dönemde Muğla için güçlü projeler geliştireceklerini belirtti.

Ak Parti Muğla 8. Olağan Kongresi'nde delegelerin oylarıyla AK Parti Muğla İl Başkanı seçilen Haluk Laçin ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alarak resmen göreve başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muğla Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törende, Menteşe Seçim Kurulu Başkanı Tutku Sarı, Haluk Laçin'e mazbatasını takdim etti.

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Haluk Laçin, şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu, Hakim Demokrasi Heyeti ve Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte 8. Olağan Kongrede seçilmiş bulunmaktayız. Bugün mazbatamızı aldık. Muğla'mıza, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirinden kıymetli yönetim kurulu üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, onları tebrik ediyorum. Geçmiş dönemde görev yapan tüm arkadaşlara da teşekkür ederim. 2001 yılından beri partimiz bir bayrak yarışı içerisinde. Bu süreçte, 8. Kongrede görev, şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çıktığımız bu yolda Muğla'mız için en iyisini yapmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Laçin, yeni dönemde AK Parti'nin Muğla'da güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini vurgulayarak, tüm teşkilat üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yeni yönetim, mazbata töreninin ardından göreve başlamanın heyecanıyla ilk toplantılarını yapmak üzere çalışmalara hız verdi. AK Parti Muğla İl Başkanlığı, yeni dönemde şehir için hayata geçirilecek projeler ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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