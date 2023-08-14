AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete Trabzon İl Koordinatörlüğü görevine getirildi

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Trabzon İl Koordinatörlüğü görevine getirildi. Mete, yeni görevine başladığını ve Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldığını açıkladı.

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Trabzon İl Koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.

Mete, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Zimbabwe Dostluk Grubu Başkanlığı ve Çevre Komisyon Üyeliğinin yanı sıra Trabzon İl Koordinatörlüğü görevine başladığını bildirdi.

Mete, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek, "Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in tensipleri ile görevlendirildiğimiz koordinatörlük görevine Trabzon İl Başkanlığımızın düzenlediği Danışma Meclisi Toplantısı ile başladık. Rabbim utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Mete, bu kapsamda Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve ilçe başkanları ile teşkilat toplantısı gerçekleştirdikten sonra Ağustos ayı Danışma Meclisi'ne katıldığını kaydetti.

Mete, burada da AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile teşkilat mensupları ile bir araya geldiğini vurguladı.