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AK Parti Muğla İl Başkanının Ayakkabılarıyla Ziyareti Tepki Çekti

AK Parti Muğla İl Başkanının Ayakkabılarıyla Ziyareti Tepki Çekti
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AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in bir ev ziyareti sırasında ayakkabılarını çıkarmaması sosyal medyada büyük tepki topladı. Tepkiler sonrası, partinin paylaşımı fotoğraftaki ayakkabı kısmı kesilerek yeniden paylaşıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in bir eve yaptığı ziyarette, eve ayakkabılarıyla girmesi tepki çekti. Ziyarette diğer misafirler ayakkabılarını çıkarırken Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in ayakkabılarını çıkarmaması tepki topladı. Partinin sosyal medya hesabından paylaştığı ziyaret fotoğrafları kaldırılıp başkanın ayakkabısını göründüğü kısım kesilerek yeniden paylaşıldı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, geçtiğimiz günlerde Datça ilçesinde yaşlı iki vatandaşı evlerinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşılan karelerde Laçin'in evin içinde ayakkabılarını çıkarmadığı görüldü.

Bu detay kısa sürede sosyal medyada tepkilere neden olunca, ilgili paylaşım kaldırıldı. Ardından aynı fotoğraf, ayakkabı kısmı kesilerek yeniden paylaşıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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