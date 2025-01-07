AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile 21 Aralık'ta AK Parti Muğla İl Başkanı seçilen Haluk Laçin, Bakanlık nezdinde ilk ziyaretini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gerçekleştirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, AK Parti Muğla Siyasi Hukuk İşler Başkanı Avukat Ayşegül Mungan ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyarette İl Başkanı Haluk Laçin, Bakan Tunç'la Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ve diğer ilçelerdeki adliye binalarının fiziki kapasiteleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Personel eksikliklerinin de görüşüldüğü ziyarette İl Başkanı Laçin Bakan Tunç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA