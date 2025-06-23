AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti MKYK toplantısı başladı
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı saat 16.40'ta başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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