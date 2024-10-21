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AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Gerçekleşti

AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Gerçekleşti
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıya bakanlar ve MİT Başkanı da katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından, parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen MKYK toplantısı, saat 14.30'da başladı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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