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AK Parti Milletvekillerinden Saadet Partisi Üyesine Taziye Ziyareti

AK Parti Milletvekillerinden Saadet Partisi Üyesine Taziye Ziyareti
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AK Parti Kütahya milletvekilleri, babasını kaybeden Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı makamında ziyaret ederek başsağlığı diledi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a taziye ziyaretinde bulundu.

26 Kasım'da babası Ethem Kasap'ı kaybeden Ali Fazıl Kasap'ı, TBMM'deki makamında ziyaret eden AK Partili milletvekilleri, başsağlığı dileklerini iletti. Milletvekilleri, merhum Ethem Kasap'a Allah'tan rahmet, Ali Fazıl Kasap'a ve ailesine sabır dilediklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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