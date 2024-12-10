AK Parti Milletvekillerinden Saadet Partisi Üyesine Taziye Ziyareti

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'a taziye ziyaretinde bulundu.

26 Kasım'da babası Ethem Kasap'ı kaybeden Ali Fazıl Kasap'ı, TBMM'deki makamında ziyaret eden AK Partili milletvekilleri, başsağlığı dileklerini iletti. Milletvekilleri, merhum Ethem Kasap'a Allah'tan rahmet, Ali Fazıl Kasap'a ve ailesine sabır dilediklerini ifade etti. - KÜTAHYA