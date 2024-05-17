Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş müdahale ederek hayata döndürdü. Uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı. Kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AKP Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI
Prof. Dr. Erol Keleş Mart ayında seçim çalışmaları için gittiği Elazığ'da da boğazına şeker kaçan bir çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmış, o anlar kameralara yansımıştı.