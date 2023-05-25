AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'daki MODESA mobilyacılar çarşısını ziyaret etti. Çelik, seçim sonrası deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlara yapılan hakaretlerin milleti derinden üzdüğünü söyledi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Ak Parti Milletvekili Sena Nur Çelik MODESA'yı ziyaret etti

İSTANBUL AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik seçim çalışmaları çerçevesinde Eyüpsultan'daki MODESA mobilyacılar çarşısını ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, "Seçim sonrası deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımıza yönelik yapılan hakaretler milletimizi derin bir şekilde üzmüştür" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri yeniden sahaya indi. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Sena Nur Çelik, çalışmalarına Eyüpsultan ilçesinde devam etti. MODESA mobilyacılar çarşısında yönetim kuruluyla bir toplantı gerçekleştiren Çelik, daha sonra çarşıda bulunan esnafı ziyaret etti. Esnaftan 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Çelik ziyaretlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Depremzede vatandaşlarımıza yapılan hakaretler milletimizi derinden üzmüştür"

AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik, "Özellikle seçim sonrası deprem bölgesindeki depremzede vatandaşlarımıza yönelik yapılan hakaretler milletimizi derin bir şekilde üzmüştür. Bununla alakalı üzüntülerini ve tepkilerini ileten vatandaşlarımız var. Bizim seçmenimiz genelde kavgaya girmez. Daha sessiz kalır. Eğer bir miting varsa gider mitinge katılır. Eğer bir sandık varsa gider orada tarafını belli eder" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçeceğimizi inancımız tam"

14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, "14 Mayıs'ta yerli ve milli bir ittifak olan Cumhur İttifakı, açık ara önde seçimi tamamladı. Ben inanıyorum ki; sahada gördüğüm teveccüh bunu gösteriyor, ikinci turda Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçeceğimize, milletimizin yeni Türkiye'nin inşaası noktasında yetkilendireceğine inancım tam. Sahada da bütün çalışmalarımız bunu gösteriyor" diye konuştu.

"Milletimiz bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş oldu"

Çelik konuşmasının devamında, "14 Mayıs seçimlerinde milletimiz bütün dünyaya, katılım oranını yüzde 90'a yaklaştırmak suretiyle bir demokrasi dersi vermiş oldu. Özellikle mesele demokrasi olduğunda ülkemize parmak sallamayı alışkanlık haline getirmiş ülkelere yüzde 90'a yakın oranla sandığa giderek Türk demokrasisinin ne kadar güçlü, ne kadar olgun bir demokrasi olduğunu milletimiz haykırmış oldu" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023