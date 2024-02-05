AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu: Başak Demirtaş aday olduğunda İmamoğlu meselesi kapanır

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararının kesinleşmesinin ardından tutuklu bulunan eski HDP Eş Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB Adayı olma ihtimali üzerine farklı tartışmalar sürüyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır." yorumunda bulundu.

"3 İLÇEYİ VERMEZSENİZ İBB'Yİ UNUTUN DEMEKTİR"

Katıldığı KRT yayınında konuşan Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İBB adayı olması durumunda "Bu CHP'ye, 'Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun' demektir." diyen Ensarioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil. Bunun iki amacı olabilir. Bu, ya CHP ile devam eden pazarlıklar İstanbul'un üç ilçesini istemişler; Esenyurt, Adalar ve bir ilçe daha. Bunu artık eskisi gibi gizli saklı bizden utanarak saklayarak yapmıyorlar. Çünkü artık taban bu işe çok bozuluyor ve kendi onuruna dokunuyor. Biz de bir siyasi partiyiz, bizimle açık pazarlık yapılsın, açık konuşulsun, açık protokol yapılsın."

"İMAMOĞLU MESELESİ KAPANMIŞTIR"

Başak Demirtaş en fazla İstanbul'dan oy alabilecek isimdir. Selahattin Bey içeride, halkın ona duyduğu sempati ve mağduriyetten dolayı oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu CHP'ye, 'Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun' demektir. Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır. Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da bağımsız bir siyasi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir..."

"SELAHATTİN BEY'İN KULAĞINA BİRİLERİ BİR ŞEY FISILDADI"

"Çözüm süreci" olarak bilinen dönemle ilgili de konuşan Ensarioğlu, "HDP'nin başında o zaman Selahattin Demirtaş vardı. Selahattin Bey'in birileri kulağına bir şey fısıldadı. Selahattin Bey, Öcalan'ın söyledikleri veyahut da çözüm sürecinin ruhuna uygun davranmak yerine Kandil'in telkinleri, İran'ın telkinleri ve başka uluslararası güçlerin olduğunu da biz o dönemlerde hep duyuyor ve biliyorduk. Selahattin Bey'in kulağına da birileri bir şey fısıldadı; 'Ya siz bu süreci bozun. Sizin içinde biz bir şeyleri düşünüyoruz. Biz bu Erdoğan'ı devireceğiz' ki o dönemden darbeye kadar giden açık bir süreci hepimizi izledik. O darbeyi planlayan güç bunların kulağına da fısıldayan güçtü." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'la ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan Ensarioğlu "Selahattin Bey'in sempatik bir tarafı var, şarkı söyler, espri yapar, iyi bir siyasetçidir, iyi bir beyindir ama o süreçte bir şeylerin büyüsüne kapıldı. Kandil'in telkinleri ve "biz Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ortadan kaldıracağız" diyenlerin tavsiyelerine inandı diyelim." dedi.

"DEMİRTAŞ ÖCALAN'A ALTERNATİF OLABİLİR"

"Selahattin Demirtaş bir yol ayrımında." diyen Ensarioğlu, "Dışarıda ona karşı ciddi bir sempati birikmiş, mağduriyeti var. Yeni bir aktör olabilir mi Kürtler için? Yeni bir lider? Bağımsız bir aktör olabilir mi? Şimdi işte sembolik bir aktör diyelim ki o kesim için Öcalan'dır. Öcalan'a alternatif, yaşlandı. Öcalan'ın fikirleri de artık şey görmüyor. Dışarı da Kandil de güç odaklarında karşılık görmüyor. O topladığı sempati ve mağduriyet, HDP'ye yönelik eleştirileri... Bütün bunları iyi bir şekilde değerlendirip, 'yeni bir liderlik, yeni bir sembol yaratabilir miyim, bir pozisyon çıkarabilir miyim?' düşüncesinde." dedi.

"O marjinal sola partiyi peşkeş çeken Selahattin Demirtaş'tan şimdi sokaktaki Kürd'ün eleştirilerine kulak veren ve sadece Türkiye'deki değil bütün Kürtlerin hoşuna gidecek daha Kürt ulusal milliyetçi anlayışına sempatik gelecek ve buradan da bir liderlik sembol oluşturabilecek bir liderlik çıkarabilecek bir hamleydi. Çok mu karmaşık söyledim?" ifadelerini kullanan Ensarioğlu, "Demirtaş son savunmasıyla birlikte Öcalan'ın alternatif mi olmak istiyor?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bir kere fikir, zihniyet, yönetim, anlayışta bir makas değişikliği. Ve bu makas değişikliğinden de yeni bir lider yaratma çabası. Zemini var çünkü. Yani Selahattin Bey'in zemini var şu anda." dedi.