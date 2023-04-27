AK Parti milletvekili adayı Dr. Enes Efendioğlu, depremzede gençlerle buluştu

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Enes Efendioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Urla'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kampında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Kamp alanındaki kütüphanede depremzede gençlerle buluşan Efendioğlu, onların sorun ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini de yanıtlayan Efendioğlu, bölgeyi gezdiğinde gençler için çok güzel imkanlar sağlandığını gördüğünü söyledi.

Gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Efendioğlu, "Devletimiz sizlere desteğini her zaman sürdürecek. Fakat sizlerin de hayata tutunması, gayret etmesi gerekiyor. Eğitiminizi tamamlayın, başarı için daha çok çabalayın. İnanıyorum ki eskisinden daha iyi bir hayatınız olacak. Yeter ki kendinize inanın ve devletinize güvenin." diye konuştu.

Programın sonunda gençlere kitap hediye eden Efendioğlu, Urla esnafıyla görüştü.

Urla Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları yalnız bırakmayan Efendioğlu, Urla Bosna Sancak Karadağ Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret etti.