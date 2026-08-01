AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı Yeniköy’de vatandaşlarla buluştu

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı ile birlikte Bilecik'e bağlı Yeniköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı ve vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşmada talep ve öneriler dinlenirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde geçen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, kendilerini misafir eden köy muhtarı ve vatandaşlara teşekkür etti. Yılmaz, "Bizim için en kıymetli yol haritası vatandaşlarımızın görüşleri ve talepleridir. Her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelmeye, onların sesine kulak vermeye ve Bilecik için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı