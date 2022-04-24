AK Parti kendi yaptırdığı son seçim anketinde yüzde 36 çıktı! MHP de en az 40 milletvekili çıkarıyor

Anket şirketlerine yönelik sık sık sert eleştirilerde bulunan Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve Mhp, gerçek oy oranlarının yansıtılmadığına inanıyor. Bu nedenle kendi anketini yaptıran AK Parti'nin masasındaki son seçim anketine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

"AK PARTİ YÜZDE 36'NIN ALTINA DÜŞMÜYOR"

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Partili bir yetkili, kendilerine gelen anketlerde partilerinin oyunun 35-36'nın altına düşmediğini söylerken MHP'nin de en az 40 milletvekili çıkaracak oy alacağı görüşünü paylaşıyor.

"CHP'NİN OYLARINDA KIPIRDAMA YOK"

İktidar yetkililerine göreyse CHP oylarında kıpırdama yok. İYİ Parti'de muazzam bir düşüş olduğu ileri sürülürken partinin Başkanlık Divanı'ndaki kapsamlı değişikliğin de 'bu durumun yarattığı panik'ten kaynaklandığı değerlendirmesi yapılıyor.

"DEVA PARTİSİ YÜZDE 1, GELECEK ONUN YARISI"

DEVA Partisi için yüzde 1, Gelecek Partisi için ise bunun yarısı kadar oy alacağı yorumları yapılırken, "Meclis seçimlerinde biraz oy kaybetsek de çoğunluk yine Cumhur İttifakı'nda olur, Cumhurbaşkanlığı seçimini de Erdoğan mutlaka kazanır" deniliyor.

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