AK Parti Malatya İl Başkanı'ndan Leman Dergisi'ne Sert Tepki

AK Parti Malatya İl Başkanı'ndan Leman Dergisi'ne Sert Tepki
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AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre sert tepki gösterdi. Bakan, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, birlik ve dirayet içinde dimdik duracaklarını vurguladı.

Ak Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, son sayısında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) yönelik çirkin bir karikatür yayımlayan Leman dergisine yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Bakan, "Bu hayasızlığa karşı birlik ve dirayet içinde dimdik duracağız" dedi.

Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatüre tepkiler sürerken, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V.) ve Hz. Musa'ya (A.S.) yönelik yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan, "Kendilerini 'karikatürist' ya da 'mizah dergisi' olarak tanıtan bazı hadsiz ve sorumsuz çevrelerin yaptığı bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Yayımlanan karikatürün basın özgürlüğüyle ilgisinin olmadığını vurgulayan Bakan, "Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebi'yi alaya alma cüretinde bulunan bu karanlık zihniyet, ahlaksızlığın ve İslam karşıtlığının açık bir yansımasıdır. Mizah adı altında yapılan bu iğrenç yayın; fikir özgürlüğüyle, basın hürriyetiyle ya da eleştiri hakkıyla açıklanamaz. Bu bir sanat değil, bilinçli bir tahrik ve organize bir nefret kampanyasıdır" dedi.

Bakan, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Müslümanların kutsallarını hedef alarak toplumsal huzuru bozmaya çalışan bu ahlaksız güruh, milletimizin inancına ve değerlerine açıkça meydan okumaktadır. Unutulmamalıdır ki hiçbir hak ve özgürlük, başka bir inancın kutsalına hakaret etme hakkı vermez. İfade özgürlüğünü kendi karanlık niyetlerine perde yapan bu çevreler hukuk önünde gereken karşılığı muhakkak bulacaktır."

Provokasyonlara gelmeden tepkilerini en net biçimde ortaya koymaya devam edeceklerini belirten Bakan, "Bu tür saldırılarla hedeflenen sadece inancımız değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizdir. Kutsalımıza uzanan hiçbir dile, inancımıza yönelen hiçbir saldırıya sessiz kalmayacağız. Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed Mustafa'ya (S.A.V.) dil uzatan her anlayışı lanetliyor; bu hayasızlığa karşı birlik ve dirayet içinde dimdik duracağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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