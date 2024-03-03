AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Arapgir ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tüm kırsal mahalleleri gezen Er, baba ocağı Arapgir'de kendisine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Malatya'nın her köşesinde tüm vatandaşlarla hemhal olacaklarını, dertlerini ve taleplerini dinleyerek çözüm üreteceklerini belirten Er, şehri sevgiyle ilmek ilmek işleyerek hep birlikte yeni Malatya'yı inşa edeceklerini ifade etti.

Sami Er, kentte tarımın gelişmesinin yanı sıra tüm yayla ve tarım yollarını açacaklarını aktararak, çiftçilerin daha sağlıklı ortamlarda tarım yapacağını kaydetti.

Çiftçiler, Er'e İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminde köylerine yaptığı yatırımlar için teşekkür ederek, bu dönemde de aynı başarıyı göstereceğine inandıklarını belirttiler