AK Parti'li Yenişehirlioğlu: Türkiye'yi yükseltmek zorundayız

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, " Türkiye'yi yükseltmek zorundayız, zalimin karşısında dik durabilsin. Mazlumu kanatlarının altına alıp korusun. Güçlü Türkiye'yi var etme yolundaki mücadelemizin sebebi bu" dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'ndaki söyleşiye, konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kitapseverlerle bir araya geldi. Burada konuşan Yenişehirlioğlu, "Gazze'de, Filistin'de, dünyanın dört bir köşesinde mazlum kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Bizim ülkemizden başka, devlet olarak tınlayan yok. Biz iki büyük medeniyet kurmuşuz. İki büyük medeniyet ve bu iki büyük medeniyetin temel taşları merhamet üzerine, rahmet üzerine kurulmuş. Büyük Selçuklu ve büyük Osmanlı. Dindarı, dinsizi, Yahudi'si, Müslüman'ı, Hristiyan'ı bizde güvenli yaşamış, mutlu yaşamış, kınanmamış, eziyet edilmemiş. Biz rahmet medeniyeti oluşturmuşuz. Ne zaman ki gücümüzden, çapımızdan düşmüşüz, zalimler canavarlaşmaya başlamış, zulmetmeye başlamış. İşte o yüzden güçlü Türkiye'yi var etmek zorundayız. Sebep bu. O yüzden Türkiye'yi yükseltmek zorundayız, zalimin karşısında dik durabilsin. Mazlumu kanatlarının altına alıp korusun. Güçlü Türkiye'yi var etme yolundaki mücadelemizin sebebi bu. Çünkü bu yol onu gerektiriyor" diye konuştu.

'AİLE KAVRAMINA SALDIRIYORLAR'

Bahadır Yenişehirlioğlu, "Temiz kalalım. Sokağın kirine bakmayalım. Fitne fesada bakmayalım. Dedikoduya bakmayalım. Kötülerin oyununa düşmeyelim. Nesli koruyalım. Aileyi koruyalım. Neslimize de aileye de saldırıyorlar. Şu Meclis'te 15 yaş mevzu, '15 yaşın altındakiler internete kontrollü girsin, zehirden zehirlenmesin' diye günlerdir mücadele ediyoruz. Ha bire muhalefet ediliyor. Neticede çıkardık yasayı. Bütün dünya neslini korumak istiyor. Nesle saldırıyorlar. Aile kavramına saldırıyorlar. O yüzden biz efendimizin yolundan gideceğiz. Nebevi sünnet metoduna uyacağız. Onun yaşadığı gibi yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'den uzak yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLUKAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı