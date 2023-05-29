Sinop'tan 3. kez AK Parti milletvekili olarak seçilen Dr. Nazım Maviş, mazbatasını aldı. Seçim zaferini İstanbul'un fethine benzeten Maviş, Türkiye'nin büyüme ve gelişme kapılarını da açtıklarını belirtti.

Ak Parti'li Nazım Maviş 3. kez mazbatasını aldı

SİNOP 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Sinop'tan 3. kez AK Parti milletvekili olarak seçilen Dr. Nazım Maviş, " İstanbul'un fethinin yıldönümünde Türkiye'nin büyüme ve gelişme kapılarını da açmış olduk" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucu Sinop'tan 3. kez AK Parti milletvekili olarak seçilen Dr. Nazım Maviş, beraberinde Cumhur İttifakı bileşenleri, AK Parti il ve ilçe teşkilat başkanları ve üyeleriyle birlikte Sinop Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna geldi. Sinop İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, milletvekilliğinde 3. dönemine başlayan Nazım Maviş'e mazbatasını verdi.

Toplu fotoğraf çekimi sonrası konuşan Milletvekili Nazım Maviş, Türkiye Yüzyılı vizyonuna güçlü bir vize aldıklarını belirterek, "Milletimiz Cumhurbaşkanımıza bir kere daha ülkeyi yönetme yetkisi verdi. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna vize verdi, böyle değerlendiriyoruz. Ülkemiz, çok büyük kalkınma ve büyüme hamleleri gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde. Dün akşam da bir kere daha bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlere, Türkiye'yi taşımak istediği yere milletimizden güçlü bir vize aldık. Bu zafer bir tarafıyla da Cumhur İttifakı'nın zaferidir. Hep birlikte güçlü Türkiye yolunda bir adım daha attık" diye konuştu.

"Büyüme ve gelişme kapılarını açmış olduk"

Seçim zaferini İstanbul'un fethine benzeten Maviş, "İstanbul'un fethinin yıldönümünde Türkiye'nin büyüme ve gelişme kapılarını da açmış olduk. Bu da güzel bir tevafuk, bir fetih tevafuku aynı zamanda. Bugüne kadar Sinop'a yaptığımız hizmetleri katlayarak devam edeceğiz. Birinci dönemimi çıraklık, ikinci dönemimi kalfalık, bu dönemimi de ustalık olarak milletimiz değerlendirecektir. Bu dönemde de en güzel hizmetleri Sinoplularla buluşturacağız" şeklinde konuştu.