AK Parti'li Kılıç'tan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, sivillerin, kadınların ve çocukların hedef alınmasının "barbarlık" olduğunu söyledi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarıyla savaş suçu işlemeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in tarihte benzeri olmayan bir vahşetle Gazze'de bulunan hastaneyi bombaladığını anımsatan Kılıç, "Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek, sivilleri hedef almak düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Siyonist rejimin kural, hak, hukuk, ahlak tanımaz tavrı; sivilleri, kadınları ve çocukları hedef alması bir barbarlık olarak karşımıza çıkmaktadır. İçinde insanlık kırıntısı kalmayan, gözünü kan bürümüş, insan öldürmeyi alışkanlık haline getirmiş kirli bir zihniyet ürünü ancak bunu yapabilir." dedi.

Modern tarihte bile eşine az rastlanır olayların yaşandığına şahit olduklarını vurgulayan Kılıç, "Harekete geçilmemesi halinde 'Bu kadar da olmaz' diyeceğimiz daha çok vahşet karşımıza çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Kudüs ve Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir, ümmetin onurudur. Zalime karşı her zaman masumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin'e sırtını dönse de biz dönmeyeceğiz." diye konuştu.

12. Kalkınma Planı'na da değinen Kılıç, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini, toplumun tüm kesimlerinin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamasını istediklerini dile getirdi.