AK Partili İnan: Terör örgütünün feshi ülkemizin oyun kurucu pozisyonunu güncelledi

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir. Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var" dedi.

AK Parti'li İnan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnan, "Bugün günlerden Terörsüz Türkiye hedefimiz için yeni bir sayfa. Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir 'devrimsel gelişme' daha hayata geçirilmiştir. Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir. Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve kararlılık bir milat olarak tarihe geçmiştir. Kendilerine bu ülkenin gençleri ve geleceği adına çok minnettarız" dedi.