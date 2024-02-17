Hamza Dağ: İzmir Büyükşehir Belediyesi su tarifelerinde de indirime gitmeli

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda yapacağını açıkladığı düzenlemenin ardından su tarifelerinde de indirime gitmesi gerektiğini bildirdi.

Dağ, partisinin Bayraklı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi seçimi kazandıktan sonra da İzmir'i sokak sokak gezmeye devam edeceğini söyledi.

Ulaşımda "90 dakika" ve su tarifelerinin yüzde 50 indirilmesiyle ilgili vaatlerinin olduğunu hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Bugün baktım ki büyükşehir belediye başkanımız bir açıklama yapmış, demiş ki 90 dakika uygulaması konusunda adayların çağrıları var. Ben de 120 dakika uygulamasını hayata geçiriyorum. Bir vaadimiz daha 1 Nisan gelmeden gerçekleşmiş oldu. Vaadimizin birine tik işaretini bu sayede atmış olduk. İzmir'e hayırlı uğurlu olsun ama yetmez, bir çağrımız da burada olsun. 1 Nisan'ı beklemeyin. Su ücret tarifelerinde yüzde 50 indirime hemen gidip İzmir, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaktan uzaklaşmış olsun. İzmirli hemşerilerimize yakışmıyor. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir ne yazık ki İzmir. Şimdi inşallah su ücret tarifelerinde de adım atmalarını büyükşehir belediye başkanlığından bekliyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da hem İzmir'in hem de Bayraklı'nın yaklaşık 45 gün sonra hizmet belediyeciliğiyle tanışacağını belirterek, "Artık İzmir'de çantamı asarım, ceketimi bırakırım, seçimi alırım devri bitmiştir. Bu gayret, bu samimiyet, bu aşkla inşallah bu sefer 31 Mart'ta hem Bayraklı'da hem de İzmir Büyükşehir'de bayrağı inşallah göğüslemiş olacağız." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise partililerden seçim koordinasyon merkezini boş bırakmamalarını isteyerek, "Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleriyiz, onun ilkeleriyle, ülküleriyle büyüdük. Onun duruşuyla, onun dünya mazlumlarının önünde lider olup, tüm bu mazlumları korumasıyla, vatandaşımızın her bir derdiyle dertlenmesiyle büyüdük." diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar da ilçenin sorunlarını bildiklerini belirterek, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz dersimize çalıştık." dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, daha sonra Bornova'da belediye başkan adayı Cevdet Çayır ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi.