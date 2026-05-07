AK Parti'li Cıngı, sahipsiz köpek sorununun kamu güvenliği meselesi olduğunu söyledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, "Başıboş köpek sorunu artık bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir. Bizler elbette hayvanları seviyoruz. Merhamet, bizim medeniyetimizin temelidir. Ancak merhamet insanı da hayvanı da koruyabilmelidir." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Aynı olayda yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a da geçmiş olsun dileklerini ileten Cıngı, "Henüz çocuk yaşta olan iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması, aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Hiçbir anne-babanın evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmaması gerektiğini kaydeden Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Başıboş köpek sorunu artık bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir. Bizler elbette hayvanları seviyoruz. Merhamet, bizim medeniyetimizin temelidir. Ancak merhamet insanı da hayvanı da koruyabilmelidir. Dolayısıyla insan hayatını tehdit eden bir tablo karşısında sessiz kalmak ve hiçbir şey yapmamak vicdani değildir, hukuki değildir, hele insani hiç değildir."

AK Parti'li Cıngı, sahipsiz köpek saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin verileri paylaşarak, "Birçok Batılı ülke vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarında Türkiye'deki başıboş köpek ve kuduz riskine dikkati çekmektedir. Bu tablo artık ertelenebilecek bir mesele değildir. Çünkü başıboş köpek sorunu, bir sokak güvenliği sorunudur, bir halk sağlığı sorunudur, bir kamu düzeni sorunudur ve doğrudan insan hayatı meselesidir." değerlendirmelerinde bulundu.