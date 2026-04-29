AK Parti'li Cıngı, AKPM Genel Kurulu'nu değerlendirdi Açıklaması

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) Genel Kurulu'nda kabul edilen kararlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM delegasyonu olarak toplantıya katıldıklarını anımsatan Cıngı, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) özellikle İsrail Parlamentosu Knesset'in Filistinlilere yönelik olarak kabul ettiği ırkçı ve ayrımcı idam düzenlemesi öne çıkmıştır. Bu düzenlemenin ayrımcı niteliği açıkça ortaya konmuş, doğrudan Batı Şeria'da bulunan Filistinli tutsakları hedef aldığı Avrupalı mevkidaşlarımız tarafından da açık bir şekilde ifade edilmiştir." diye konuştu.

Cıngı, soykırımcı İsrail'in ayrımcı idam politikasının Avrupa Konseyi değerleriyle yan yana duramayacağı, bu nedenle Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisindeki gözlemci statüsünün derhal kaldırılması gerektiği yönünde bir tavır ortaya koyduklarını aktardı.

Gelinen noktanın yeterli olmadığını ifade eden Cıngı, "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak soykırım suçları işlemesi karşısında beklentimiz Avrupa Konseyinin kendi değerleriyle tutarlı hareket etmesi ve bu tablo karşısında gerekli adımları gecikmeksizin atmasıdır. Türk delegasyonu olarak bizler de bu sürecin takipçisi olmaya, uluslararası platformlarda bu konuyu gündemde tutmaya ve gerekli girişimleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Genel Kurul'da oylanıp kabul edilen bir diğer önemli raporun ise Avrupa'da din ve inanç özgürlüğünün korunması olduğunu anlatan Cıngı, Avrupa'nın bugün yüzleştiği en önemli problemlerden biri olan İslamofobi'nin, yapısal bir problem haline geldiğini vurguladı.

Cıngı, Avrupa Komisyonu verilerine göre, Avrupa'da 26 milyonu aşan nüfusla en kalabalık ikinci grup olan Müslümanların yaklaşık yüzde 47'sinin ayrımcılığa maruz kaldığını, bu oranın, Avusturya, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde yüzde 70'lere kadar ulaştığını aktardı.