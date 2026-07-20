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Ömer Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yılında Mesaj

Ömer Çelik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci Yılında Mesaj
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle andığını, gazilere hürmetlerini sunduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Çelik, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıbrıs Türklerinin varoluşunu ve geleceğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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