AK Parti'li Çelik: 'Bütün milletimizi oy vermeye davet ediyoruz'

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli'de iş yerlerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek desteklerini istedi. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten Çelik, 'Bütün milletimizi oy vermeye davet ediyoruz. Milletimizin teveccühüyle 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçtireceğiz' dedi.