AK Parti'li Çalışkan, Nevşehir Çevre Yolu Projesi'nin "yeni vizyon" projeler arasında yer alacağını söyledi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, ihalesi gerçekleştirilen Nevşehir Çevre Yolu Projesi'nin "yeni vizyon" projeler arasında yer alacağını belirtti.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir Çevre Yolu Projesi'nin ihalesinin 30 Nisan'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projenin kentin uzun süredir beklediği en önemli yatırımlardan biri olduğuna işaret eden Çalışkan, 16,8 kilometre uzunluğundaki yolun, Nevşehir'in trafiğinde yeni bir dönemi başlatacağını söyledi.

Nevşehir'de çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini aktaran Çalışkan, Kapadokya Havalimanı'nın ikinci etabının da bu yaz tamamlanacağını bildirdi.