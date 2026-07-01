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AK Parti üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı

AK Parti üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yargıtay verilerine göre parti üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e yükseldiğini duyurdu. Ocak ayından bu yana 166 bin 612 yeni üyenin katıldığını belirten Büyükgümüş, bu artışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, " Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay'ın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir. AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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