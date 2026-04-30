AK Parti'li Bayırcı, Kütahya'ya yapılacak yeni hastanenin onayının çıktığını belirtti

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya'ya yapılacak 500 odalı hastanenin onayının çıktığını bildirdi.

Bayırcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'ya yapılacak 90 bin metrekare kapalı alana sahip hastaneye ilişkin değerlendirmede bulundu.

500 odalı hastaneye yönelik onayın çıktığını belirten Bayırcı, "Kütahya'mıza, Kütahyalı hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.

Milletvekili seçildiği ilk günden itibaren Kütahya'ya yeni bir hastane inşa edilmesi doğrultusunda çaba gösterdiğini anlatan Bayırcı, "Milletvekili ağabeylerimle birlikte gerek Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekse Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde yoğun, ısrarlı görüşmelerimiz devam etmekteydi. Elhamdülillah dün itibarıyla bu görüşmelerin neticesini, semeresini almış olduk." diye konuştu.

Şehre yönelik diğer sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Bayırcı, hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayırcı'ya, basın toplantısında, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ile AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir eşlik etti.