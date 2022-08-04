AK Parti'li Baybatur: 'Birileri laf, AK Parti iş üretiyor'

Ahmetli'de mahalle ziyaretleri yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, vatandaşların daveti üzerine çay sohbeti yaparak talepleri dinledi. Partisinin mahalle başkanları ve sandık başkanları toplantısına da katılan Baybatur, "Birileri kendileri kazanacak gibi rüyalar görüyor olabilir. Ancak milletimiz kimin iş yapıp kimin sadece laf ürettiğini gayet iyi biliyor. İnşallah 2023 ve 2024 seçimlerine güçlü bir şekilde girerek 20 yıldır olduğu gibi seçimlerden yine galip ayrılacağız. Bunu hep birlikte gece gündüz demeden çalışıp bizler başaracağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Ahmetli'nin Kargın, Mandallı ve Kestelli Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin daveti üzerine çay sohbet yapıp talepleri dinleyen Baybatur, ziyaretlerinin ardından AK Parti Ahmetli İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen mahalle başkanları ve sandık başkanları toplantısına katıldı. İlçe Başkanlığı'ndaki buluşmada söz alan Baybatur, AK Parti'nin 2023 ve 2024 seçimlerine hızlı bir şekilde hazırlandığını söyledi.

"Birileri rüya görüyor"

AK Partili belediyelerin hayata geçirdikleri hizmetlerle başarılı işlere imza attığını belirten Baybatur, "AK Partili belediyelerin yapmış olduğu hizmetleri hep birlikte görüyoruz. Bugün Şehzadeler'de, Yunusemre'de, Ahmetli'de ve birçok il ve ilçe belediyesinde yapılan hizmetler ortada. Bugün işçilerine en çok zammı yapan belediyeler yine Cumhur ittifakı belediyeleri. Bizler kentlerimizi modern bir hale getirip insanımızı destekleyerek yaşam standartlarına en üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Birileri kendileri kazanacak gibi rüyalar görüyor olabilir. Ancak milletimiz kimin iş yapıp kimin sadece laf ürettiğini gayet iyi biliyor. İnşallah milletimiz eski sıkıntılı günlere geri dönmeyecek kötü niyetlilere fırsat vermeyecektir. Burada gerçekleştirdiğimiz toplantıyla ve ilerleyen zamanlarda yapacağımız çalışmalarla 2023 ve 2024 seçimlerine güçlü bir şekilde girerek 20 yıldır olduğu gibi seçimlerden yine galip ayrılacağız. Bunu hep birlikte gece gündüz demeden çalışıp bizler başaracağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a ziyaretlerinde, İl Başkan Yardımcısı Nurettin Aytekin, Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Aykut Büyüktaş, İlçe Başkanı Harun Kaçar, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve partililer eşlik etti. - MANİSA