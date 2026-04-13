AK Parti'li Açıkkapı, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi

Güncelleme:
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "İsrail'in terörist başı Netanyahu ve avenelerinin saldırgan bir dil kullanarak Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef...

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "İsrail'in terörist başı Netanyahu ve avenelerinin saldırgan bir dil kullanarak Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Uluslararası Ceza Mahkemesince mahkum edilen Netanyahu'nun tadacağı mukadder sonuyla ilgili korkusunun bir tezahürüdür." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun bölgedeki insani trajediyi artıran, yalan ve oyunlarla insanlığı aldatan bir anlayışın temsilcisi olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği alçakça saldırılarıyla, mazlumlara yaşattığı soykırımlarla insanlıktan çıktığını belirten Açıkkapı, "İsrail'in terörist başı Netanyahu ve avenelerinin saldırgan bir dil kullanarak Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması Uluslararası Ceza Mahkemesince mahkum edilen Netanyahu'nun tadacağı mukadder sonuyla ilgili korkusunun bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin değil, bütün mazlumların sesi olduğunu, Filistin'den Afrika'ya, Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada barışın, adaletin ve insan onurunun savunuculuğunu yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin krizleri körükleyen değil, çatışmaları sonlandırmaya çalışan, diplomasiyi önceleyen ve insan hayatını merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Açıkkapı, Netanyahu'nun ise açıklamalarıyla İsrail'in bölgede kalıcı barışı tesis etme iradesinden ne kadar uzak olunduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçimle ilgili açıklamalarına değinen Açıkkapı, şunları kaydetti:

"CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara her geçen gün bir yenisi eklenirken, tüm bu gerçekleri örtbas etmek adına ara seçim gibi suni gündemler oluşturarak milletimizin dikkatini başka yöne çekmeye çalışmaları siyasi samimiyetten uzak bir tutumdur. Aziz milletimizin aklıyla alay etmeye kimsenin hakkı yoktur. Ara seçimlerle kimleri kurtarmaya çalışıyorsunuz? İtirafçı olanlara ulufe mi dağıtıyorsunuz?"

Kaynak: AA / Adem Balta
