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Açıkkapı: Terörü 42 yıldır söküp atacak yasa

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM'de görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'nin 42 yılı aşkın terörü bitireceğini söyledi; terörsüz Türkiye hedefi için hukuk içinde, şehit ve gazi hakları korunarak Meclis'in karar vereceğini belirtti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Bu yasa, bugün görüşülen temel kanun, inşallah 42 yılı aşkındır devam eden terörü bu ülkeden söküp tamamen atacaktır." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Terörsüz Türkiye'nin, "devletin terör karşısında geri çekilmesi ve güvenlik kuvvetlerinin yıllardır verdiği mücadelenin değersizleştirilmesi" anlamlarını taşımadığını vurguladı.

TBMM'nin bu konuya ilişkin hukuk ve siyaset alanındaki sorumluluğunu yerine getirmek istediğini belirten Açıkkapı, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bu konuda itirazları olabileceğini ancak Türkiye'nin terörü tamamen sona erdirme ihtimaline sırf siyasi farklılık nedeniyle kapıyı kapatmanın doğru olmadığını söyledi.

Açıkkapı, "Terör örgütünün silahları bırakması devlet tarafından doğrulanacaksa, örgütsel yapı tamamen tasfiye edilecekse, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına dokunulmayacaksa, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukuku korunacaksa, cezasızlık ve genel af anlayışına izin verilmeyecekse, kararı Gazi Meclis verecekse, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir yaşadığı bu meseleyi sona erdirmekten niye imtina ederim?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörsüz bir geleceği hak ettiğini dile getiren Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Bu hedefe hukuk içerisinde ulaşmak zorundayız. Devletimizin birliğinden taviz vermeden ulaşacağız. Milletimizin egemenliğine halel getirmeden buna ulaşacağız. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla ve gazilerimizin onurunu koruyarak buna ulaşacağız. Son kararı milletin temsilcileri olarak bu Meclis'te vereceğiz. Bu yasa, bugün görüşülen temel kanun, inşallah 42 yılı aşkındır devam eden terörü bu ülkeden söküp tamamen atacaktır. Buna inanıyoruz. Milletimizin değerlerine, şehitlerimize, gazilerimize tekrar saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA
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