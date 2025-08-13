AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'ndan Yeni Beldelere Atama

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Tavşanlı ilçesine bağlı beldelere yeni başkanlarını atadı.

İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler tarafından yapılan atamalara göre, Tepecik Belde Başkanlığına Kenan Yıldız, Kuruçay Belde Başkanlığına Erkan Uslu, Balıköy Belde Başkanlığına İbrahim İlgün ve Tunçbilek Belde Başkanlığına ise Ali Rıza Korkmaz getirildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler, göreve başlayan belde başkanlarına başarı dileklerinde bulunarak atamaların beldelere ve teşkilata hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA