Üye Girişi
Haberler

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Partili eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik, "akla ziyan" olarak nitelendirdiği kayyum atamaları için, "Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir" dedi.

Ak Parti'nin kurucu isimlerinden ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması kararına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyum atamalarını "akla ziyan" olarak nitelendirdi. Çelik, "Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir" dedi.

"HAKKINDA KESİN BİR YARGI KARARI BULUNMAYAN HERKES MASUMDUR"

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyım işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."

AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! 'Bu halk kendi mahkemesini kuracak'

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak

 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama

 Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş

O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Slovan Bratislava Dinamo Zagreb CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep'te ne oldu? Gaziantep kavgada kaç kişi öldü, ölenler kim? Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek? PSV Girona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSV Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İlyas Salman'a neden hapis cezası talep edildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ MAÇ İZLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? TRT Spor canlı izle! PSV GİRONA izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Simpsonlar ABD Başkanlık seçimi kehaneti nedir 2024? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANALLAR) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.