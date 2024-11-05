AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik: Kayyum işi bu haliyle akla ziyandır

Ak Parti'nin kurucu isimlerinden ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması kararına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayyum atamalarını "akla ziyan" olarak nitelendirdi. Çelik, "Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir" dedi.

"HAKKINDA KESİN BİR YARGI KARARI BULUNMAYAN HERKES MASUMDUR"

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur. Kayyım işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis'in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."