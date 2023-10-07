AK Parti Kongresinde Uşaklı İsimler Görev Aldı

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu'nda Uşaklı isimler görev aldı.

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda ve Merkez Disiplin Kurulunda iki Uşaklı isim yer aldı.

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün gerçekleştirildi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda Eyüp Gökhan Özekin'de asil üye olarak yer alırken, 26. Dönem Uşak AK Parti Milletvekili Mehmet Altay ise Merkez Disiplin Kurulunda asil üye olarak yer aldı. - UŞAK