Üye Girişi
Haberler

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Kadınlarla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Ballıkuyu Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çankırı, sabah saatlerinde Ballıkuyu Mahallesi'nde yaşayan kadınların sorunlarını dinledi. Vatandaşların dik ve dar merdivenli sokaklardan cenazelerini, hastalarını battaniye ile çıkardıklarını belirtmesi üzerine Çankırı, şöylel konuştu:

"360 basamaklı merdiveni bende çıktım. İnsanlar burada çöp ve sokak hayvanlarının pislikleri içerisinde yaşıyor. Bu görüntüler İzmir'e yakışmıyor. Aklınızla alay, geleceğinize de ihanet eden zihniyete 31 Mart'ta gereken yanıtı birlikte vereceğiz. Bu kentin her köşesinde insanlar benimsediği ideolojinin enkazı altında kalmak istemiyor. Çünkü kentsel dönüşümün partisi, siyaseti olmaz. Bu seçimde adaya veya partiye değil kendi hayatımıza, geleceğimize, evlatlarımızın istikbaline oy vereceksiniz."

Bölgenin yıllardır kentle bağ kurmaya çalışan bir eklenti olarak tartışmaların odağında olduğunu hatırlatan Çankırı, Kadifekale'de kendilerine büyük iş düşeceğini dile getirdi.

Kadifakele'ye seyir terasları, yeni nesil çocuk parkları ve mesire alanları yapacaklarını anlatan Çankırı, "Yaşam koşullarının iyileştirilmesi için bölgede ekonomik ve kültürel bir yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Burası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kararına rağmen 12 yıldır çivinin çakılmadığı yer. İçerisinde Ballıkuyu, Akarcalı, Yeşildere, Kosova ve Kocakapı mahallelerinin bulunduğu Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Projesi İletişim ve Tanıtım Merkezi Ofisi burada yıllardır tabeladan ibaret duruyor. 20 yıldır buraya sırtını dönenlerin bu anlayışını yıkacağız." dedi.

Çankırı, ardından TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesini ziyaret etti.

Konak'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez olduğunu hatırlatan Çankırı, 1 Nisan'dan sonra bilim-teknik, kamu yararı üçgeninde tasarım, uygulama ve koruma alanlarında mimari projelerde birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

Ceyda Bölünmez Çankırı Ballıkuyu Mahallesi AK Parti Çankırı Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title