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AK Parti Kırşehir Kongresinde Tartışma Yaşandı

AK Parti Kırşehir Kongresinde Tartışma Yaşandı
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AK Parti Kırşehir İl Kongresinde divan kurulunun 2. liste ve adayı kabul etmemesi sonucu gergin anlar yaşandı. Aday Av. Emre Eren'in başvurusunun reddedilmesi üzerine ailesi sinir krizi geçirdi.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Kongresinde divan kurulunun 2. liste ve adayı kabul etmemesi üzerine tartışma yaşandı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde divan kuruluna 2. Liste için başvuru yapan Av. Emre Eren'in başvurusunun divan heyeti tarafından reddedilmesi ardından Eren'in ailesi sinir krizi geçirerek yapılan kongreye itiraz etti. Kongrede Divan Başkanı olarak görev yapan Mehmet Uğur Gökgöz'ün il başkanı adayı Eren'in listesini kabul etmeyerek sahneye mevcut İl Başkanı Seher Ünsal'ın ekibini çağırması ise salonda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gergin anlar da objektiflere yansıdı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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