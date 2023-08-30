AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısı parti binasında yapıldı. İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, yerel seçimlere hazırlandıklarını ve partinin başarısını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ise yol yapım çalışmalarını inceledi ve ilçenin modern bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Parti binasında İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Dağtaş, partilerinin başarısını arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Talay, Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçenin daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Talay, Pınarhisar'ın artık yeni bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.