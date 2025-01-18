AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak, kongrelerin kendileri bir düğün, şölen ve bayrak yarışı olduğunu söyledi.

Teşkilatta görev alan kadınlara teşekkür eden Tabak, yeni seçilecek yönetime de başarı diledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da kadınların kapı kapı gezerek insanların gönüllerine dokunmasının en büyük geçleri olduğunu dile getirdi.

Dünyada mazlumların sesi olmaya devam ettiklerini aktaran Kaplan, "Gazze'de sağlanan ateşkeste Cumhurbaşkanımızın büyük bir rolü var. Türkiye, artık masada söz sahibi olan, zulüm karşısında dimdik duran, Suriye başta olmak üzere bölgemizde barış ve istikrarı sağlamaya yönelik adımları tarihe yazan bir ülke durumuna gelmiştir." diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı'nın da konuşma yaptığı kongrede, Kadın Kolları Başkanlığına Özden Temoçin, yeniden seçildi.

Kongreye, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Ceylan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.